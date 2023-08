Wiener Stadtseilbahn hängt am stählernen Faden

Zehn Jahre ist es genau her, als die erste Gondel auf den Kahlenberg fuhr. Oder aus Werbegründen einmalig nach oben transportiert wurde. Denn im August 2013 startete das vielfach kritisierte Seilbahnprojekt in Wien. In den nächsten Tagen soll der nächste Schritt zur Umsetzung des 70-Millionen-Euro-Projektes gesetzt werden. Unter Protesten der Anrainer.