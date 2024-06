Nova Rock: „Es war eine friedliche Rock-Party“

Gestern Mittag waren die Pannonia Fields in Nickelsdorf fast das, was sie bis auf vier Tage im Jahr immer sind: Einfach nur Felder im Burgenland. Die in Summe 200.000 Gäste des Nova-Rock-Festivals waren abgereist, zurück blieben neben Müllbergen auch Erfolgsbilanzen. Wie jene der Einsatzkräfte.