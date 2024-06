Rein in den Hagel: Das Radarbild zum Chaos-Flug

Dass die Fluglotsen am Boden möglicherweise falsch reagiert haben, schließt die Austro Control übrigens dezidiert aus: „Für den Zeitraum des angefragten Fluges waren von unserer Seite den internationalen Standards entsprechende Wetterprognosen und anlassbezogene Wetterwarnungen für den En-Route-Verkehr publiziert, die auf Gewittergefahren mit Hagel in der Region hingewiesen haben“, sagte Markus Pohanka von der österreichischen Flugsicherungsbehörde am Freitag auf Anfrage. Die Letztentscheidung müsse „immer der Pilot treffen“.