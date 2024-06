Krokodil terrorisierte Ort und landete im Kochtopf

Krokodil erlegt und als Festmahl zubereitet

Nach Gesprächen mit den Ältesten und den Landbesitzern in dem Ort Bulla wurde das Krokodil dann am Dienstag erschossen und nach Polizeiangaben „auf traditionelle Weise für ein Festmahl“ zubereitet. Gegenüber dem australischen Sender ABC sagte der Polizist Andrew McBride: „Ich glaube, es wurde zu einer Krokodilschwanzsuppe zubereitet, gegrillt und ein paar Stücke wurden in Bananenblätter eingewickelt unter der Erde gekocht.“