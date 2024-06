Drogendealer ließ sich Ware von Chaffeur bringen

Der in Österreich vorbestrafte Ungar ist verdächtig und auch schon geständig, so die Polizei, im Zeitraum von vor etwa einem Jahr Suchtgifthandel mit großen Menge Amphetamin, Methamphetamin und einer unbekannten Stückzahl Ecstasy-Tabletten begangen zu haben. Dabei soll der 28-Jährige die Suchtmittel in Ware in den Niederlanden bestellt und durch einen ungarischen Privattaxichauffeur nach Österreich eingeführt haben.