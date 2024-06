„Busse müssen genauso wichtig sein wie Züge“

Mitfinanzierung für Expressbusse

Diesen zeitgemäßen Anforderungen entsprechend, meldet sich Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bei der Landesverkehrsreferenten-Konferenz am Freitag in Innsbruck zu Wort. Mittels Antrag will er auf die Mitfinanzierung des Bundes für Expressbuslinien in die Ballungsräume drängen.