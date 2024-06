Klimawandel als Treiber für Kinderarbeit

Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürren, Wirbelstürme und Überschwemmungen hätten in den vergangenen Jahren Menschen in Subsahara-Afrika und Südasien sehr hart getroffen und so insbesondere Kinderarbeit verstärkt, erklären ILO und UNICEF weiters. Es seien „politische Maßnahmen auf nationaler und globaler Ebene, die den Klimawandel und dringende Transformationsprozesse sozial und gerecht gestalten“, notwendig. „Dazu gehören vor allem menschenwürdige Arbeit für Erwachsene und Sozialschutz für Eltern und Kinder.“