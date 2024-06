Globale Luftfahrt steht vor Passagierrekord

Flotten werden verjüngt

Da ein Mangel an Flugzeugen und andere Faktoren das Angebot an Sitzplätzen beschränkt, werden die Flugticketpreise hoch bleiben. Parallel dazu werden immer mehr alte Flugzeuge ausgemustert, im Bemühen, die CO₂-Emissionen zu reduzieren und eine energieeffizientere Flotte aufzubauen. So ist das durchschnittliche Alter, in dem Flugzeuge vom Markt genommen werden, von 27 Jahren vor der Pandemie auf zuletzt 23 Jahre gesunken. „Die Erträge pro Passagier, also der durchschnittlich gezahlte Betrag pro geflogenem Kilometer, dürften in diesem Jahr um 3,2 Prozent im Jahresvergleich steigen“, heißt es in der Studie.