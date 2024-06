Frauen-Staffel läuft Traumrekord bei EM in Rom

Lukas Weißhaidinger, ebenfalls von Gregor Högler trainiert, hat es ihr in Rom bereits mit dem Gewinn der Silber-Medaille im Diskuswurf vorgemacht. Auch er hatte sich in der Qualifikation wie Victoria Hudson nicht voll verausgaben müssen, um das Finale zu erreichen. Mit 60,15 m war sie relativ locker als Gesamt-Fünfte in die Entscheidung aufgestiegen. „Alles ist da möglich“, sagt sie selbstbewusst vor dem Showdown am Abend.