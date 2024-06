Warnschuss für die Vorarlberger Volkspartei

Während die FPÖ vor allem in den Bezirken Bludenz und Feldkirch punktete, überzeugten die Grünen in den Städten und den größeren Bregenzerwald-Gemeinden. In Hinblick auf die Landtagswahl wird es jedenfalls schwer, an die historischen 18,9 Prozent anzuknüpfen, die 2019 unter Johannes Rauch erreicht wurden.