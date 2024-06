Keramikstadt und nächste Helnwein-Ausstellung

Die Ausstellung „All about the Vessel“ (noch bis Sonntag, 16. Juni) bündelt beeindruckende Kreationen vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Besucher erhalten spannende Einblicke in die Entwicklung keramischer Formen, von scheinbar für den Gebrauch bestimmten Gegenständen bis hin zu bildhauerischen Objekten.