WAC ist an einem Abwehrass der Austria dran!

Aus Österreich mischen – wie die „Krone“ jetzt erfuhr – gleich zwei Bundesligisten um das ablösefreie Kopfball-Ungeheuer mit: Klagenfurt-Erzfeind WAC und Hartberg. Die Wölfe suchen eine Option für den doch sehr verletzungsanfälligen Scott Kennedy, die Hartberger brauchen überhaupt noch einen Linksfuß in der Innenverteidigung. Auch noch keine Entscheidung gibt’s bei Stürmer Sky Schwarz, der ja Rapid Wien gehört. Klagenfurt will ihn ein weiteres Jahr ausleihen. Aber jetzt soll auch Blau-Weiß Linz am Oberösterreicher interessiert sein.