Dunkle Wolken zogen über den Wahllokalen auf

Ablauf beeinträchtigt

Wegen der Schäden und Aufräumarbeiten war der Ablauf der EU-Wahl in den Sprengeln Siget in der Wart (Gemeinde Rotenturm), Schreibersdorf (Gemeinde Wiesfleck), Unterschützen (Gemeinde Oberschützen) und St. Martin in der Wart (Stadt Oberwart) beeinträchtigt. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten war notwendig, um den in Not geratenen Einwohnern zu helfen.