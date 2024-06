Ricciardo: „Der erzählt doch immer nur Scheiße“

Zur Vorgeschichte: Am Rande des Grands Prix von Kanada ließ Villeneuve kein gutes Haar an Ricciardo, der den Erwartungen bei den Racing Bulls zuletzt nicht gerecht wurde. „Warum ist er noch in der Formel 1? Warum?“, fragte der TV-Experte bei Sky. Und der Kanadier legte nach: „Wenn du es nicht draufhast, geh nach Hause! Es gibt sicher einen anderen, der deinen Platz einnehmen wird. So war das schon immer im Motorsport. Es ist halt die Königsklasse. Es gibt keinen Grund, immer weiterzumachen und immer neue Entschuldigungen zu finden.“ Nachsatz: „Ich denke, dass ihn mehr sein Image in der Formel 1 hält als seine eigentlichen Ergebnisse.“