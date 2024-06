Für Burgenländer überwiegen die Vorteile der EU

Dazu kommen 53 Millionen Euro an Direktförderungen für die ländliche Entwicklung im Bezirk. „Leader-Fördermittel haben in den Gemeinden Angebote geschaffen, die sonst undenkbar wären“, sagt Hoffmann. Als Beispiele nennt er einen Generationenraum in Draßburg, etliche Spielplätze, Aussichtsplattformen, Dorfplätze, die Schuhmühle in Schattendorf und viele weitere Angebote, die das Leben in der Region besser machen.