Kurz vor EM: „Was ist mit Manuel Neuer los?“

„Fans sehen die Zeit gekommen, dass Manuel Neuer seine internationale Karriere beenden sollte nach dem Fehler in Deutschlands Testspiel gegen Griechenland. Die deutsche Nummer eins feierte einen Sieg im 118. Länderspiel und der Generalprobe für die EM, er wird aber nicht gern daran zurückdenken“, schreibt die „Daily Mail“. Beim Star-Goalie läuft’s nicht rund! Bei Real Madrid das Halbfinal-Aus in der Champions League verantwortet, im deutschen Bundesliga-Finale bei der TSG Hoffenheim Platz zwei noch mit den Bayern verspielt. Dann der zu lässige Chipball gegen die Ukraine beim DFB-Comeback am vergangenen Montag, der ohne Folgen blieb. Und nun der Abpraller gegen die Griechen.