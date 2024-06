„Der Wert von Arbeitsplätzen ist stark gesunken“

Gebäude kommt fünf Meter tief in den Boden

IFN-Miteigentümer Christian Klinger: „Wir haben dort Auflagen, die würden wir wahrscheinlich in keinem anderen europäischen Land bekommen, was Richtung Umwelt und Verträglichkeit des Gebäudes geht.“ Das Werk wird etwa fünf Meter tief in den Boden gesetzt, falls es gebaut wird.