Auch bei Internorm werden 100 Stellen abgebaut

Traun und Lannach betroffen

Außer dem Personalabbau 2023 im Werk Traun (minus 45 auf 230 Mitarbeiter) und im steirischen Lannach (minus 60 auf 390 Mitarbeiter) werde derzeit für das Internorm-Werk in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) mit aktuell 625 Mitarbeitern ein internes Kurzarbeitmodell ausverhandelt. „Wir würden uns allerdings wünschen, dass auch ein staatliches Kurzarbeitsmodell angeboten wird. Diese Möglichkeit wäre für die gesamte Bauwirtschaft und Bauzulieferindustrie in der derzeitigen Lage extrem hilfreich und würde die Situation entschärfen“, merkte Habring an.