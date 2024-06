Königin Maxima zeigt ihre drei Beauty-Queens

So hübsch sind die niederländischen Prinzessinnen

In ihrem All-White-Look mit einem schicken Statement-Jäckchen machte Königin Maxima eine richtig gute Figur. Zu ihrem schlichten Look kombinierte die Königin hübsche Statement-Ohrringe. Die wahren Hingucker beim Fototermin in Den Haag waren jedoch die drei Töchter des niederländischen Königspaares.