„Remigration“: Identitäre marschierten durch Wien

Nach einer Messerattacke auf eine islamkritische Bewegung in der deutschen Stadt Mannheim, bei der ein Polizist starb, hat die rechtsextreme Identitäre Bewegung am Donnerstag in der Wiener Innenstadt demonstriert. Rund 100 Personen versammelten sich in einem Park in der Nähe der deutschen Botschaft. Die Kundgebung stehe im Zeichen der Solidarität mit dem beim Angriff verletzten deutschen Islamkritiker Michael Stürzenberger, teilten die Veranstalter im Vorfeld mit.