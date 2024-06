Die kleine Botin startet in den Juni sommerlich

Auch im Garten zieht jetzt der Sommer ein und die Kids lernen am besten im Tun: Ein eigenes Nasch-Beet für die Kinder im Garten ist toll. Zusammen Pflanzen, die Beeren oder Nasch-Gemüse tragen, besorgen und in ein Beet einsetzen. Schon die Vorarbeit, das Jäten und Umstechen machen so gleich noch mehr Spaß! Und in wenigen Wochen wird alles bereit für die Ernte sein.