Kidman & Efron ziehen sich für heiße Sex-Szene aus

Auch Zac Efron ist ein Voll-Profi

Auch Zac Efron sprach mit „People“ über den Dreh von „A Family Affair“ und verriet, dass der Sex-Dreh mit Nicole „problemlos, natürlich und lustig“ gewesen sei. Außerdem verriet Efron: „Ich war am Anfang noch etwas ängstlich, aber ein Wiedersehen mit Nicole ist immer großartig, und so talentiert wie sie als Schauspielerin ist, so freundlich und fürsorglich ist sie auch als Mensch und es ist wunderbar, Zeit mit ihr zu verbringen.“