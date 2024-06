Neue Trainer beim steirischen Handball-Duo

Bei Bärnbach/Köflach kommt nicht nur ein neuer Trainer. Die Weststeirer nehmen auch an der Klubspitze Änderungen vor, am 3. Juli steigt dafür eine außerordentliche Generalversammlung. „Wir stehen mit einem Coach kurz vor dem Abschluss, schon während der Saison haben wir uns mit der Trainer-Frage befasst“, erklärt Obmann-Stellvertreter Christian Glaser. Zudem kommt auch ein neuer Sportchef, Heinz Peterka ist nicht mehr an Bord. Auf Trainersuche muss sich auch Zweitligist Leoben begeben: Stephan Hödl hörte aus beruflichen Gründen auf.