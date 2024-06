Kärntner soll Polen-Star Lewandwski bei EM stoppen

War Mitarbeiter der „Kärntner Krone“

Der Klagenfurter – der in ganz jungen Jahren als freier Mitarbeiter bei der Kärntner Krone fürs Fußball-Unterhaus zuständig gewesen ist – gehört seit Sommer 2022 dem mehrköpfigen Analyseteam des Nationalteams an. Seine Hauptaufgabe: Gegner-Beobachtung. In Deutschland ist der erst 22-Jährige (der zusätzlich auch für Rapid als Scout tätig ist) für die Polen zuständig und wird dort auch beim ersten Gruppenspiel gegen die Holländer (16. Juni) in Hannover im Stadion sitzen.