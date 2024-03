Kärntner Klub könnte EM-Teilnehmer entsenden!

„Will in Deutschland dabei sein!“

Wie Sandro seine Chancen auf eine EM-Einberufung von Teamchef & Bayern-Legende Willy Sagnol („Er ist so erfahren, kann sich in uns Fußballer toll reinfühlen!“) sieht? „Ich werde alles dafür tun, im Juni in Deutschland dabei zu sein und auch am Platz zu stehen!“, hofft der 26-Jährige genauso wie Ex-WAC-Legionär Luka Lochoshvili (nun Cremonese) auf eine Nominierung.