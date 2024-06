NASA fährt Aktivitäten von „Hubble“ herunter

Teleskop seit 1990 im Weltall

Ab Mitte Juni werde „Hubble“ wohl wieder für wissenschaftliche Erkundungen zur Verfügung stehen, hieß es weiter. Das Observatorium ist so groß wie ein Bus und war 1990 ins All gebracht worden. Mit seinen Bildern hat „Hubble“ bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse geliefert – unter anderem hat es bestätigt, dass es gigantische Schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien gibt und sich der Kosmos immer schneller ausdehnt.