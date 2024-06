Wiener Männer mögen es am Sonntag hochprozentig

Die gute Nachricht vorneweg: Väter sind ihren Liebsten heuer wieder mehr wert. „Nachdem bei Geschenken zuletzt eher gespart worden ist, kehrt die Shoppinglaune zurück: Für den Vatertag wollen die Österreicher wieder tiefer in die Geldbörse greifen“, so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Durchschnittlich 61 Euro werden für Geschenke ausgegeben. Wien liegt mit knapp 60 Euro ziemlich im Schnitt. In Oberösterreich und Salzburg könnten sich Väter jedoch auf Geschenke in Höhe von 75 Euro freuen. Die Ausgaben steigen in Summe von 150 Millionen auf rund 180 Millionen Euro.