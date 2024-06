Weißhaidinger: „Top 3 habe ich aber drauf!“

„Kampf der Titanen“

Die Erfahrung spricht für ihn. „Ich gehe sehr selbstbewusst in Rom an den Start.“ Ohnehin hat er beste Erinnerungen an die italienische Hauptstadt. Vor zwei Jahren war er dort mit 68,30 m Zweiter in der Diamond League. Rom liegt ihm also. Er freut sich schon jetzt auf das „Stadio die Marmi“. Diese Anlage, umringt von 59 kolossalen Marmor-Statuen, ist für Lukas Weißhaidinger „das schönste Aufwärmstadion der Welt“. Im Olympiastadion wird er dann von Mutter, Bruder, Nichte sowie seiner Frau Hanna und deren Familie angefeuert. An Unterstützung für weite Würfe fehlt es ihm also nicht – und das in einem im Vorfeld als „Kampf der Titanen“ hochstilisierten Wettkampf.