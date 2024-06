Italiener Enzo Maresca ist neuer Coach von Chelsea

Der 44-jährige Italiener unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, wie der Premier-League-Klub aus London am Montag mitteilte. Maresca führte Leicester City in der vergangenen Saison zum Titel in der zweithöchsten englischen Liga und damit zurück in die Premier League. Von Pochettino hatte sich Chelsea nach nur einer Saison getrennt, die „Blues“ beendeten diese als Sechste.