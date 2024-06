„Wir Komponistinnen werden endlich sichtbarer“

„Ich liebe das große Chaos, aber genauso große Freude bereitet mir, Tradition gegen Zeitgenössisches ’auszuspielen’“, sagt Tanja Glinsner. Sie stammt aus Pregarten, lebt heute in Wien. Sie komponierte schon als Kind erste Stücke. „Ernstzunehmende Kompositionen entstanden in meiner Jugend“, meint sie zur „Krone“. Gleich vier Studien hat sie in Angriff genommen: Violine und Komposition, Gesangspädagogik und Dirigieren.