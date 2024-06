Chinesische Sonde auf Mondrückseite gelandet

Milliardensummen fließen in Raumfahrtprogramm

China investiert seit Jahren Milliardensummen in sein ambitioniertes Raumfahrtprogramm und möchte auch auf diesem Gebiet zu den USA aufschließen. Bis 2030 will China eine bemannte Mission zum Mond schicken. Langfristig plant die Volksrepublik zudem den Aufbau einer Forschungsstation nahe dem Südpol des Erdtrabanten, wo wertvolle Rohstoffe und möglicherweise auch Wasser vermutet werden. Erst vergangene Woche hatte die russische Nachrichtenagentur Tass gemeldet, dass die Duma – das Unterhaus des russischen Parlaments – ein Abkommen mit Peking über die Zusammenarbeit zur Errichtung einer ständigen Mondforschungsstation ratifiziert hatte.