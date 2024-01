Nehammer: Neues Nationalstadion bis 2030 ein Ziel

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat den Bau eines neuen Nationalstadions bis 2030 als Ziel ausgegeben. Das geht aus dem „Österreichplan“ hervor, den Nehammer am Freitagnachmittag in Wels präsentiert. Demnach sei Österreich „ein Land des Sports“, weshalb es in den kommenden Jahren unter anderem „neue Anstrengungen in der Sportpolitik mit nationaler und internationaler Wirkung“ benötige.