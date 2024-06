„Warum ist die EU bei uns so unbeliebt?“

Heuer heißt es in der Steiermark: Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die AK-Wahl ist erst geschlagen, da steht am 9. Juni schon der EU-Urnengang an. Die Grüne Mark hat wieder gute Chancen, mit Abgeordneten in Straßburg bzw. Brüssel vertreten zu sein. Wie würden Sie bei brennenden Themen abstimmen? Wir haben die sechs erstgereihten Kandidaten der Landtagsparteien befragt.