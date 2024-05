Wiens Wohnraum stößt an seine Grenzen

Stadt als Bauherr fast allein auf weiter Flur

In Wien gehört schon jetzt fast jede dritte Mietwohnung der Gemeinde, in den anderen Bundesländern im Schnitt nicht einmal jede zehnte. Gaál verweist auf die Wohnbauoffensive der Stadt: 7400 geförderte Wohnungen seien derzeit in Bau, weitere 8700 in Planung. Dazu kommen noch 6100 Wohnungen über den Wohnfonds und andere Bauträger. Leistbare neue Wohnbauten kommen inzwischen aber fast nur noch von der Stadt selbst – das lässt sich an der allgemeinen Neubauquote ablesen: Die liegt seit 2001 für Gesamt-Österreich bei 23,2 Prozent, für Wien aber nur bei 17,8 Prozent.