Trickbetrüger „vermieten“ in Wien fremde Wohnungen

Wer in Wien derzeit eine Mietwohnung sucht, sollte aufpassen: Denn derzeit geht ein Serienbetrüger um - eventuell sind es auch zwei oder drei -, der auf Online-Immobilienportalen (vor allem auf willhaben.at) Wohnungen anbietet, die ihm gar nicht gehören. In Wahrheit mietet er sie nur über die Online-Buchungsplattform Airbnb kurzfristig selbst an. Dann engagiert er Leute, z.B. Studenten, die - ohne zu wissen, dass sie in einen Betrug verwickelt sind - die Wohnungen bei Besichtigungsterminen herzeigen. Um professionell zu wirken, sucht der Gauner sich außerdem tatsächlich existierende Immobilienfirmen, die aber im Internet nicht vertreten sind, und baut mit deren Namen Fake-Webseiten.