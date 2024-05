Bochum-Held Stöger: „Heute sind wir alle Helden“

Der VfL Bochum hat vor allem dank Kevin Stöger den Verbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Der 30-jährige Oberösterreicher wollte sich am Montagabend aber nicht als alleinigen Nichtabstiegsheld bezeichnen. „Heute sind wir alle Helden, da braucht man keinen rausloben. Respekt an jeden einzelnen Spieler, das Trainerteam, unsere verrückten Fans. Ich habe immer gesagt, der Verein gehört in die 1. Liga und wir haben es geschafft“, so Stöger im Sky-Interview.