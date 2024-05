Belgien Kader: Tedesco lässt Courtois zu Hause!

Belgiens Teamchef Domenico Tedesco verzichtet bei der Fußball-EM in Deutschland auf Tormann Thibaut Courtois von Real Madrid. Der 32-Jährige ist nach schweren Knieverletzungen inzwischen wieder fit, schaffte es aber nicht in den am Dienstag präsentierten 25-Mann-Kader. Im vergangenen Juni hatte es rund um das 1:1 gegen Österreich in der EM-Qualifikation einen Zwist zwischen Courtois und Tedesco gegeben. Seither ist der Keeper beim Deutsch-Italiener nicht mehr gefragt.