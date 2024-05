Acht Millionen Euro jährlich für Wolfs-Monitoring

Legale Jagd auf Wölfe

Der größte Unterschied zu Oberösterreich ist neben dem Finanziellen auch die Lizenzjagd. Jährlich wird eine Zahl an zu entnehmenden Wölfen berechnet, welche anschließend von 2. Jänner bis 15. Februar in den ausgewählten Gebieten legal gejagt werden dürfen. Die Experten schätzen, dass 400 Wölfe in Schweden leben. Vor allem für die Rentiere im Norden seien sie eine Bedrohung.