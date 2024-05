DFB-Teamchef Nagelsmann „wechselt“ nach Tirol!

Nagelsmann lebte bisher bereits zeitweise in St. Johann

Somit wird er wohl den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen nach Tirol verlegen. Auf Basis der gültigen Baubewilligung samt Plan-und Einreichunterlagen werde Nagelsmann in Fieberbrunn ein „Mehrfamilienhaus“ fertigstellen lassen. Der ehemalige Bayern-München-Coach hatte bisher bereits zeitweise im benachbarten St. Johann in Tirol gelebt.