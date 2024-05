Staatsanleihen für Private nur auf digitalem Weg

Gleiche Rechte für alle?

„Das ist Diskriminierung der nicht digitalen Menschen in Reinkultur“, findet Manfred A. (Name geändert) aus Niederösterreich. Die Republik, so der Leser weiter, leiste es sich, Menschen ohne digitalen Zugang - meist ältere – vom Angebot auszuschließen, obwohl genau diese Personengruppe meist mehr Geld anlegen könnte. „Jeder Staatsbürger und jede Staatsbürgerin muss die gleichen Rechte und Möglichkeiten in Anspruch nehmen können, analog und digital“, schrieb Herr A. der Ombudsfrau.