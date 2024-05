Warum Brandstifter oft bei der Feuerwehr sind

Er habe einen größeren Feuerwehreinsatz auslösen wollen – so erklärte ein 18-jähriger Bad Ischler gegenüber der Polizei, warum er im Keller des Mietshauses, in dem er lebt, vier Brände gelegt hatte. Matratzen, Lattenroste und ein Fahrrad brannten. Der Plan des Zündlers ging voll auf: Zehn Feuerwehren mussten, wie berichtet, am frühen Samstagmorgen die Brände im Keller löschen und 20 Mieter in Sicherheit bringen. Der junge Mann, der selbst Alarm geschlagen hatte, ist amtsbekannt.