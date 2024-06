In Nachbars Keller für Olympia schrauben

In Graz sitzt er so gut wie jeden Tag auf dem Rad, etwa 20 Stunden pro Woche. Aus der Steiermark will er nicht so schnell weg: „Ich möchte nirgendwo anders trainieren. Ich fahre fast jeden Tag auf den Schöckl oder in der Gegend um Semriach. Du kannst hier immer eine andere Runde fahren und es wird nicht fad. Und auf den meisten Straßen gibt es kaum Verkehr.“