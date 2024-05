Klopp-Zukunft? „Habe ein kleines Gerücht gehört“

Kehrt der Starcoach nun in neuer Funktion zurück in den Ruhrpott? Eher unwahrscheinlich. Wiederholt hatte Klopp in der Vergangenheit klargestellt, dass ihn ein Funktionärs-Job nicht sonderlich reizen würde, außerdem hat Reinhold Lunow erst 2022 das Präsidentenamt in Dortmund übernommen. Wird der Posten wieder frei, gilt zudem Hans-Joachim Watzke als Top-Kandidat. So schön die Vorstellung auch sein mag, für Klopp steht wohl vorerst nur Urlaub auf dem Programm ...