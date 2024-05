Illmitzer Winzer als Globetrotter mit Weitblick

Weine in über 50 Ländern

Der dreifache Familienvater, der mit Ehefrau Yvonne das Weingut samt 102 Gästebetten führt, exportiert seine erlesenen Tropfen in mehr als 50 Länder dieser Erde. Seit 2009 geht er mit Aldo Sohm – der gebürtige Tiroler gilt als weltbester Sommelier und arbeitet in New York – gemeinsame Wege. „Ich bin sehr viel im Ausland unterwegs. Die Resonanz ist in jedem Land dieselbe. Ob Rot, Weiß oder süß – Burgenlands Wein ist über all die beste Eintrittskarte“, berichtet Gerhard Kracher.