Hausbewohner durch Diebe schwer verletzt

In den Mittwoch-Abendstunden konsumierten drei Kroaten in einer Raststation im Bezirk Leoben Alkohol, ohne die Zeche zu bezahlen. Anschließend begaben sich die drei alkoholisierten Männer gegen 21.30 Uhr durch eine unverschlossene Tür in ein Wohnhaus in der Nähe der Raststation in Kalwang. Nachdem sie Schuhe, eine Flasche Kernöl und eine Flasche Saft entwendet hatten, wurden sie von der Besitzerin überrascht, die laut um Hilfe schrie. Ihr 53-jähriger Mann kam ihr zu Hilfe und verfolgte die Männer bis vor das Haus.