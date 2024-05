Kenianer am Mount Everest gestorben

Die nepalesische Bergführerin und -retterin Phunjo Jhangmu Lama wiederum bestieg den Mount Everest in lediglich 14 Stunden und 31 Minuten. Damit habe sie einen bisherigen Frauen-Rekord am höchsten Berg der Welt geknackt, sagte ein nepalesischer Behördenmitarbeiter im Everest-Basislager am Donnerstag. Bisher hielt Ada Tsang Yin-hung aus Hongkong den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für den schnellsten Everest-Aufstieg einer Bergsteigerin von der nepalesischen Seite. Tsang habe demnach für ihren Aufstieg vor drei Jahren 25 Stunden und 50 Minuten gebracht.