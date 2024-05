„Wenn man es nicht will, soll man es eben sagen“

Bitte warten! Die Stadt schickt Sturm und GAK sowie all ihre Anhänger in die nächste Warteschleife. Beim letzten Stadion-Gipfel kam, wie berichtet, wieder nichts Greifbares raus – lediglich zwei Machbarkeitsstudien (einmal für eine Erweiterung in Liebenau, einmal für einen Neubau in Puntigam) sollen in Auftrag gegeben werden. Mit einem Ergebnis ist nicht vor Jahresende zu rechnen. Langsam, aber sicher liegen deshalb vor allem bei den Verantwortlichen des SK Sturm die Nerven blank.