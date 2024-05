Heißes Parkett für Theaterfans und Nachtschwärmer

Wann hat man schon die Gelegenheit, ausdrucksstarken Tanz, Mundartgedichte, einen Tango-Crashkurs oder ein swingendes Bläserkonzert in wenigen Stunden zu erleben? Das gibt es nur bei der „Langen Nacht der Bühnen“, die Linz am Samstag, 22. Juni, in eine bunte Theaterstadt verwandelt.