Gesunde Ernährung wird nicht in die Wiege gelegt

Wissensvermittlung an Schulen

Maria Fanninger, die sich mit ihrem Verein „Land schafft Leben“ unter anderem für besseres Essen in den heimischen Schulen einsetzt, sagt dazu: „All you can eat‘ ist nur bei einem Lebensmittel möglich: Gemüse. Genau davon essen wir aber viel zu wenig, von Süßem und Fettigem dafür viel zu viel. In Kombination mit zu wenig Bewegung ist das die Formel für Gewichtszunahme bei Kindern“.