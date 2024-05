0:2 auf 3:2! Matchball für Champion Denver Nuggets

Den New York Knicks fehlt im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA noch ein Sieg, um ins Finale der Eastern Conference einzuziehen. Die New Yorker feierten am Dienstag zu Hause einen 121:91-Sieg und führen in der „best of seven“-Serie 3:2. Auch Titelverteidiger Denver Nuggets ging gegen die Minnesota Timberwolves nach einem 112:97-Heimerfolg mit 3:2 in Führung. Nuggets-Star Nikola Jokic erhielt schon vor dem Match seine dritte MVP-Trophäe.